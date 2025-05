Grote brand bij autobedrijf in Alphen na acht uur onder controle

De grote brand die in de nacht van zondag op maandag ontstond bij een autobedrijf in Alphen aan den Rijn is na acht uur blussen onder controle, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. De brandweer kijkt nog van bovenaf of er geen brandhaarden meer zijn.

Door de brand kwam zeer veel rook vrij, die in de richting van Koudekerk en Hazerswoude trok. De brandweer kon voorkomen dat het vuur in het bedrijf aan de Hoorn oversloeg naar omliggende panden.

Door de bluswerkzaamheden waren de Hoorn en de Van Foreestlaan in de Zuid-Hollandse gemeente urenlang afgesloten voor alle verkeer.

ANP