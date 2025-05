Hulpdiensten rukken massaal uit bij enorme brand in Alphen aan den Rijn

In de nacht van zondag op maandag is een flinke brand uitgebroken bij een autobedrijf aan de Hoorn in Alphen aan den Rijn. De vlammen zorgen voor een enorme rookontwikkeling, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

De dikke rook trekt over de stad en omliggende wijken. De veiligheidsregio roept inwoners op om ramen en deuren gesloten te houden als ze last hebben van de rook. Het advies geldt ook voor ventilatiesystemen: zet die tijdelijk uit om rook binnen te voorkomen.

Wegen afgesloten

Om het vuur veilig te kunnen bestrijden, zijn de Hoorn en de Van Foreestlaan in Alphen aan den Rijn afgesloten voor alle verkeer, inclusief voetgangers. Dat meldt de veiligheidsregio rond 05.15 uur. Op de wegen zijn afzettingen geplaatst.

Vooralsnog lijkt de brand beperkt te blijven tot het terrein van het autobedrijf. De veiligheidsregio verwacht te kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Hart van Nederland/ANP