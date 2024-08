Verdriet in Epe om afgebrande kerk: 'Alsof je ouderlijk huis afbrandt'

Epenaren steken elkaar dinsdag een hart onder de riem nadat de gereformeerde Regenboogkerk afbrandde. Veel inwoners van het dorp hebben dierbare herinneringen aan de kerk. "Het is net of je ouderlijk huis afbrandt."

De schrik zit er bij de Epenaren nog flink in. Dinsdagochtend vatte de kerk door onbekende reden vlam. Een woordvoerder van de veiligheidsregio liet eerder weten dat de kerk als "verloren kan worden beschouwd." Er zijn geen gewonden gevallen.

Veel herinneringen

Veel mensen uit de stad hebben veel meegemaakt in de Regenboogkerk. "Ik had niet gedacht dat het me zo zou aangrijpen", vertelt een man tegen Hart van Nederland. "Het is maar een homp steen, maar we hebben er wel 52 jaar gekerkt. Je gaat nu nadenken wat er moet gebeuren. De eerste optie is herbouwen, maar dat zie ik niet zitten met het afnemende aantal leden."

Ouderlijk huis

Een vrouw is zichtbaar geëmotioneerd. "Het doet me heel veel. Ik heb vijf kinderen. Vier zijn hier gedoopt en vijf zijn hier getrouwd. Mijn man is overleden. Hij is vanuit hier begraven. Het is inderdaad echt net een ouderlijk huis", vertelt ze. "Ik hoorde de sirenes al. Toen ik uit het raam keek zag ik de vlammen al over de huizen en de bomen heen. Toen dacht ik: dat is wel erg dichtbij."

Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.