Van Zanen: 'Ik wil heel snel oorzaak weten, OM en politie gaan alle sporen na'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag spreekt zaterdag over een ramp aan het Tarwekamp. "Het onderzoek loopt, u kunt ervan op aan dat het OM en politie alle sporen nagaan, dat ook de ogen en oren openstaan", zegt Van Zanen tegen Hart van Nederland.

De politie is daarbij onder meer op zoek naar een voertuig dat zaterdagochtend na de explosies hard van de plek wegreed. Van Zanen kan niet bevestigen of hij signalen heeft ontvangen van mogelijke onrust of problemen in de buurt. "Wij kennen Mariahoeve, wij kennen de wijk. Ook al is er ooit een melding geweest, is het maar de vraag of er enige band heeft met wat er hier is gebeurd."

Bij de explosie raakten vijf woningen volledig verwoest en zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Van Zanen zet daarom in op "onderzoek, onderzoek, onderzoek". "Dit is vreselijk, en de politie doet z'n uiterste best om na te gaan wat de oorzaak is. Want net als u, wil ik ook heel graag en zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is."