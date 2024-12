Onbekend aantal slachtoffers onder puin: 'Houden rekening met zwartste scenario'

Het is nog onbekend hoeveel mensen onder het puin liggen van de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag waar zaterdagochtend een zeer zware explosie was. Wel is het volgens burgemeester Jan van Zanen duidelijk dat er voor hen een "geringe kans op overleven" is, zei hij tijdens een persconferentie. "We houden rekening met het zwartste scenario."

"De tijd verstrijkt en de situatie is dermate ernstig", zei Van Zanen. "We moeten er rekening mee houden dat de kans om nu nog overlevenden aan te treffen zeer gering zal zijn." Hulpdiensten zoeken zeker nog de hele nacht door naar mogelijke slachtoffers. Van Zanen zei dat de operatie begon als reddingsoperatie, maar dat inmiddels sprake is van "een bergingsoperatie".

Eerder tijdens de persconferentie meldde de burgemeester dat één dodelijk slachtoffer is geborgen en dat drie gewonden naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

ANP