Grote brand in loods bij Loosdrechtse Plassen onder controle

De grote brand die zaterdag uitbrak bij een loods aan het Breukeleveensemeentje aan de Loosdrechtse Plassen is onder controle, meldt de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Volgens een woordvoerder ontstond de brand rond 13.20 uur in een boot die op een trailer in de loods stond. Aanwezigen hebben geprobeerd de boot naar buiten te slepen, maar konden niet voorkomen dat ook het pand beschadigd raakte. Een deel van de pui van de loods is ingestort, aldus de woordvoerder. De boot moet als verloren worden beschouwd.

Een persoon is ter plaatse nagekeken vanwege het inademen van rook. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.