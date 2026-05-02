Zwarte rookwolken bij zeer grote brand patisserie Ermelo, pand verwoest

Bij een dessert- en patisseriebedrijf in Ermelo woedde vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag een zeer grote brand. Daarbij kwam veel rook vrij, meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Omwonenden in Ermelo en Harderwijk kregen een NL-Alert met het advies om ramen en deuren te sluiten.

De brand aan de Mariënhoef brak uit rond 01.30 uur. De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand. Meerdere brandweerwagens werden ingezet, waaronder zeker vier tankautospuiten en twee hoogwerkers. Ook waren extra voertuigen aanwezig om voldoende bluswater aan te voeren.

De brand is inmiddels onder controle. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De sloopwerkzaamheden zijn zaterdagochtend nog in volle gang. Daardoor kan er de komende uren nog extra rook vrijkomen.

Brandweer trekt zich terug

De brand was volledig uitslaand en sloeg uit het dak van het gebouw, waar veel zonnepanelen lagen. Dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Vooral in Ermelo, maar ook richting Harderwijk, was de overlast merkbaar.

De brandweer probeerde eerst binnen te blussen, maar moest zich terugtrekken door de extreme hitte. "Het was niet meer veilig om daar op te treden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Daarna is besloten het vuur van buitenaf te bestrijden.

Twee brandweermensen die binnen waren, zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel vanwege de hitte. Inmiddels gaat het weer goed met hen en zijn ze weer inzetbaar. Er zijn verder geen gewonden gevallen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.