Hoekwoning in Tilburg volledig verwoest door felle uitslaande brand

Een felle uitslaande brand heeft in de nacht van zondag op maandag een hoekwoning aan de Valentijnstraat volledig in de as gelegd. Vanuit de bovenste verdieping sloegen de vlammen metershoog naar buiten.

De brandweer van Tilburg en Berkel-Enschot rukte met spoed uit, maar kon niet voorkomen dat het huis verloren ging. De brand woedde vooral op de eerste verdieping en op zolder. Op het moment van de brand was de woning leeg. De eigenaar was volgens een correspondent ter plaatse bezig met renovatiewerkzaamheden.

Ontruiming

Uit voorzorg zijn omliggende woningen en enkele aangrenzende appartementen tijdelijk ontruimd. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie en brandonderzoekers stellen een onderzoek in. Veel buurtbewoners kwamen op de brand af. De politie zette linten om hen op afstand te houden.