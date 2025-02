Tilburg straalt met magische Sterrentocht door de stad

Tilburg stond zondagavond in het teken van licht en verbondenheid tijdens de Sterrentocht. Het evenement zou oorspronkelijk begin januari plaatsvinden, maar werd vanwege slecht weer verplaatst naar 2 februari. Een magische parade vol lichtsculpturen en lampionnen trok door de stad, waarbij jong en oud samenkwamen om het bijzondere spektakel te aanschouwen.

Volgens bestuurslid Paul Spapens is de Sterrentocht een moderne variant op de traditionele Driekoningentocht, een oude bedeltraditie in Tilburg. "Omdat het meevoeren van levende dieren niet meer van deze tijd is, zijn er lichtsculpturen gemaakt van de kamelen die lopen bij de Koningen," legt hij uit.

Goed doel

Een bijzonder aspect van de Sterrentocht is de betrokkenheid van kinderen. "Kinderen hebben in de afgelopen periode lampionnen gemaakt en lopen mee in de stoet," vertelt Spapens. Maar het evenement heeft ook een sociaal doel: de jonge deelnemers brengen speelgoed mee als geschenk voor kinderen die leven rond de armoedegrens. In Tilburg gaat het om ongeveer 7000 kinderen die nauwelijks of geen speelgoed kunnen kopen.