Rotterdamse wethouder kan na brand nog steeds niet naar huis

De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar van DENK woont nog steeds met zijn gezin ergens anders nadat begin juli brand werd gesticht in zijn huis in Rotterdam-Lombardijen. Dat vertelt Achbar zaterdag aan de lokale omroep Rijnmond. "Dat het impact heeft, moge duidelijk zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin. De schade was zo groot dat we nu nog steeds in een tijdelijke woning zitten."

De wethouder wil verder weinig kwijt over de brand. "Het roept heel veel emoties bij me op. En het onderzoek loopt nog en daarom probeer ik er zo weinig mogelijk over te zeggen." Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wie er achter de brandstichting zit. In augustus werd een 43-jarige man aangehouden, maar hij werd weer vrijgelaten omdat de verdenking volgens de politie niet langer ernstig genoeg was.

Veel vragen

Achbar legt verder aan Rijnmond uit dat er veel door zijn hoofd ging na de brandstichting, waaronder ook de vraag of de actie misschien politiek gemotiveerd was. "Ik heb een gezin dat ik ook moet beschermen. Ik kies voor de politiek, maar zij niet. Omdat je niet weet uit welke hoek het komt, wil ik het onderzoek afwachten om meer duidelijkheid te krijgen wat de reden is waarom iemand dit doet of tot zoiets in staat is. Maar ik laat me niet uit het veld slaan."

