Grote uitslaande brand in restaurant Wervershoof, pand zwaar beschadigd

Een grote uitslaande brand heeft in de nacht van dinsdag een pand aan de Droge Wijmersweg in Wervershoof zwaar beschadigd. Het vuur brak vermoedelijk uit in de keuken van een restaurant dat pas enkele maanden geleden zijn deuren opende.

De brandweer kreeg om 03.35 uur de melding binnen en schaalde direct op naar een grote brand. Extra bluswagens werden ingezet om de vlammen te bedwingen, maar de intense hitte maakte het onmogelijk om de brand van binnenuit te bestrijden.

Er kwam veel rook vrij tijdens het incident, wat het blussen nog moeilijker maakte. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.