Brand in school Haren blijkt aangestoken: 'Te treurig voor woorden'

Er heerst verbazing en ongeloof in Haren, waar woensdagavond een brand uitbrak bij de Mytylschool Prins Johan Friso. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de brand bij de school voor speciaal onderwijs is aangestoken.

Op het moment dat ze hoorde dat er brand was, haastte directrice Marian Wassing zich naar haar school. "De vlammen sloegen uit het dak en dan sta je machteloos," zegt ze donderdagmiddag tegen Hart van Nederland. "Ik dacht: oh, mijn school. Wat een verschrikkelijke start van het nieuwe schooljaar."

'Te treurig voor woorden'

Wassing is opgelucht dat de brandweer snel kon optreden. "Hierdoor is een deel van het gebouw het vuur bespaard gebleven." Maar dat de brand is aangestoken, vindt ze 'te treurig voor woorden'. "Het is al sowieso vreselijk genoeg dat dit gebeurd is," zucht ze.

Dat beaamt een oud-leerling die bij de school staat te kijken naar wat er zich afgelopen nacht heeft afgespeeld. "Het is angstaanjagend dat iemand dit doet. Blijf met je poten van andermans spullen af," klinkt het. Ook bij de vader van Silke, een leerling, is het ongeloof groot: "Dat ga je toch niet doen? Je gaat toch geen school in de fik steken?"

Onzekere start nieuw schooljaar

Of de brand gevolgen heeft voor het nieuwe schooljaar, is nog onduidelijk. "Op dit moment proberen we in kaart te brengen wanneer we open kunnen. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen," aldus de schooldirectrice.

Ook moeder Mara, die even langs komt fietsen om de schade te bekijken, maakt zich zorgen om de start van het schooljaar. "Het is een belangrijke school voor veel kinderen die niet zomaar ergens anders naartoe kunnen. Dus het wordt een puzzel hoe we dit gaan aanvliegen na de zomervakantie."