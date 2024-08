Felle brand in Harense school voor speciaal onderwijs

In een schoolgebouw in het Groningse Haren heeft woensdagavond een felle brand gewoed. De brand ontstond op het schoolplein en sloeg over naar een aangrenzend deel van de Prins Johan Friso Mytylschool, een school voor speciaal onderwijs.

Het vuur ontstond rond 23.00 uur en heeft bijna een uur gewoed. Volgens RTV Noord was de brand voor middernacht onder controle en zijn er, voor zover bekend, geen mensen gewond geraakt.

Veel schade

Het vuur en de rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. Meerdere bluswagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Er ontstond veel schade. Om er zeker van te zijn dat alle brandhaarden zijn geblust, heeft de brandweer delen van het schoolgebouw moeten slopen.

Op maandag 2 september eindigt de zomervakantie en beginnen de scholen weer in het noorden van het land. Of de leerlingen van de Prins Johan Friso Mytylschool dan alweer gebruik kunnen maken van het schoolgebouw, is nog onbekend.