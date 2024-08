Vakantiepret voorbij: kinderen in zuiden van het land weer naar school

Voor de kinderen in het zuiden van het land is de zomervakantie voorbij. Scholieren in Zeeland, Limburg, grote delen van Brabant en het zuiden van Gelderland beginnen maandag aan het nieuwe schooljaar.

In Oost-Souburg, bij Vlissingen, kan basisschool De Parelburcht maandag nog niet van start gaan. Door een brand in het dak vorige week moest de brandweer een deel van de plafonds slopen. De school hoopt woensdag weer open te kunnen.

Aftrap

De officiële aftrap werd gedaan door staatssecretaris Mariëlle Paul van OCW, op basisschool KC Boschveld in Den Bosch. Naast het doorknippen van een lintje met de leerlingen staat deze dag de leraar centraal, in het bijzonder de zij-instromers.

De kinderen moeten nog even wennen aan de terugkeer naar het schoolritme. "Ik was echt moe, ik moest om 07.00 uur wakker worden. Het is leuk om mijn vrienden weer te zien, maar ik heb niet zo'n zin om weer te gaan leren", aldus een jongen.

De meeste nog op vakantie

De schoolregio Zuid was op 5 juli de eerste die zomervakantie kreeg. Kinderen in het midden en noorden van het land moesten toen nog een of twee weken naar school.

In Zuid-Holland, Utrecht en het grootste deel van Gelderland begint het nieuwe schooljaar volgende week. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland gaan de scholen op maandag 2 september weer open.

Hart van Nederland/ANP