Politie: geen aanwijzingen voor misdrijf bij brand Drachten

Na een dag van onderzoek heeft de politie geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf rond de nachtelijke woningbrand aan het Schuttersveld in Drachten. Die brak woensdag iets na middernacht uit, waarna de politie een overleden persoon in het huis vond. Die was mogelijk al langer dood.

Bij de brand werd een hond gered. Die is overgedragen aan de dierenambulance. Over hoe het met de hond gaat, doen zowel de politie als de dierenopvang geen uitspraken in verband met de privacy van de overleden persoon.

De politie deelt ook niet wie degene is die mogelijk "al enige tijd" voor de brand dood in het huis lag. De familieleden zijn op de hoogte gebracht. Zowel het politieonderzoek naar het overlijden als naar mogelijke brandstichting is afgerond.

Lees ook: Dode bij woningbrand Drachten mogelijk al eerder overleden

Hart van Nederland/ANP