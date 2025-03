Dode bij woningbrand Drachten mogelijk al eerder overleden

De dode die na de nachtelijke woningbrand aan het Schuttersveld in Drachten is gevonden, was mogelijk "al enige tijd" voor de brand overleden, dat meldt de politie woensdag. De hulpdienst zoekt informatie over activiteiten in en rond het huis in de periode vanaf begin maart tot nu. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend gemaakt.

De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit en greep snel om zich heen. Beide verdiepingen van het rijtjeshuis stonden in lichterlaaie. Tijdens de bluswerkzaamheden wisten brandweerlieden een hond levend uit het brandende huis te halen. De brandweer had de situatie pas rond 04.30 uur onder controle.

Veel onduidelijk

Na het blussen troffen hulpdiensten het lichaam aan. De identiteit van de overledene is nog niet vastgesteld en ook de precieze doodsoorzaak blijft onduidelijk. De politie sluit niets uit en heeft het huis als plaats delict aangemerkt.

Ook over de oorzaak van de brand tasten onderzoekers nog in het duister. De politie roept mensen op die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben van de omgeving om zich te melden.

Hart van Nederland / ANP