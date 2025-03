Persoon overleden bij felle brand in Drachten, hond uit woning gered

In Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon om het leven gekomen door een woningbrand. Het vuur brak rond 00.15 uur uit in een rijtjeshuis aan het Schuttersveld en verspreidde zich snel over beide verdiepingen, meldt de brandweer. Inmiddels is het vuur onder controle.

Hulpdiensten rukten met spoed uit en gingen er meteen van uit dat er nog iemand in de woning was. Toen brandweerlieden het slachtoffer vonden, bleek deze al te zijn overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Hond uit woning gehaald

Tijdens de bluswerkzaamheden wisten brandweerlieden een hond levend uit het brandende huis te halen. Het dier is in veiligheid gebracht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brandweer had het vuur na enige tijd onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning zwaar beschadigd raakte. De politie en brandweer doen onderzoek naar hoe de brand is ontstaan.