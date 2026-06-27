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Parkeergarage Rotterdam blijft voorlopig dicht na brand

Brand

Vandaag, 11:40

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De parkeergarage aan de Bas Paauwestraat in Rotterdam-Zuid, waar zaterdagochtend brand woedde, blijft voorlopig dicht. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente onderzoekt de constructie van de begane grond van de garage, omdat die mogelijk instabiel is geworden.

De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg daarna over op vier andere auto's. De vijf uitgebrande auto's blijven voorlopig in de garage staan. Ook de binnentuin boven de parkeergarage is afgesloten.

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Bewoners terug naar huis

De constructie van het complex met 159 woningen bij de parkeergarage is volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet aangetast en bijna alle bewoners zijn weer terug naar huis. "Alleen bij één woning stond het raam open, daar is binnen nog sprake van vervuiling."

In de garage is plek voor 234 auto's, deels ook op een verdieping onder de begane grond. Daar is geen schade, maar ook die verdieping blijft afgesloten. Bewoners mogen hun auto daar tot zaterdag 12.00 uur ophalen.

Door ANP

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