Woningbrand Oldenzaal waarbij kind overleed was noodlottig ongeval

De woningbrand in Oldenzaal die zondag een minderjarig meisje het leven kostte, was een "noodlottig ongeval". Tot die conclusie is de politie gekomen.

Het strafrechtelijke onderzoek naar de brand aan de Frederik van Eedenstraat in de Overijsselse plaats is daarmee afgerond, laat de politie weten.

Door de brand moesten twee andere mensen naar het ziekenhuis. Om privacyredenen wil de politie geen verdere informatie geven over het slachtoffer.