Burgemeester Oldenzaal diep bedroefd door dode bij woningbrand

Brand

Vandaag, 19:39

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen persoon bij een brand in een huis aan de Frederik van Eedenstraat. Volgens regionale media is de overleden persoon een kind.

De burgemeester zegt op de site van de gemeente dat het gaat om een "ingrijpende en verdrietige gebeurtenis", die de gemeenschap diep raakt.

Verder toont hij medeleven met de betrokkenen. "Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en naar iedereen die door dit incident is getroffen", zegt Welman. De burgemeester prijst de inzet van de hulpdiensten.

De burgervader zegt dat de gemeente "klaar staat" voor betrokkenen en omwonenden die ondersteuning of contact nodig hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

