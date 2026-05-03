Persoon overleden bij grote brand in woning Oldenzaal, mogelijk een kind

Bij een brand in een woning in het Twentse Oldenzaal is zondagmiddag iemand om het leven gekomen. Dat laat de brandweer weten. Ook zijn er familieleden die rook hebben ingeademd. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn twee personen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Een woordvoerster van de politie kan dat niet bevestigen.

De melding kwam rond 15.45 uur binnen, waarna meerdere brandweereenheden met spoed uitrukten. Ook een Duitse traumahelikopter werd opgeroepen en landde ter plaatse om medische hulp te verlenen.

Bij aankomst sloegen de vlammen al uit de woning en kwam er veel rook vrij. De politie sloot de straat af om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Onderzoek

De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Ondanks de inzet van de hulpdiensten kon één persoon niet worden gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Volgens een politiewoordvoerster waren er veel mensen op de brand afgekomen en was er paniek ontstaan.