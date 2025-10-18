Grote uitslaande brand in Almelo, meerdere woningen ontruimd

Brand
Vandaag, 10:10 - Update: 4 minuten geleden
Vanwege een grote, uitslaande brand in een pand aan de Rohofstraat in Almelo zijn meerdere woningen ontruimd. Dat meldt de brandweer zaterdag. In het brandende pand zit een café en daarboven meerdere appartementen.
Gebouwen in de straat staan "dicht op elkaar", aldus de woordvoerder, en de brand is uitslaand. De mensen die hun huizen uit voorzorg uit moesten, worden opgevangen. Bij de brand komt veel rook vrij.
Het is onduidelijk of er mensen in het pand aanwezig zijn.
