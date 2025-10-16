Terug

Twee zwaargewonden en grote ravage bij ongeluk in Wesepe

Ongeluk

Vandaag, 09:41 - Update: 17 minuten geleden

Op de N348 bij Wesepe heeft donderdagochtend rond 07.30 uur een ernstig ongeluk plaatsgevonden tussen twee busjes en drie personenauto's. Volgens de politie zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Eén van hen zat bekneld en is door de brandweer bevrijd.

De weg is volledig afgesloten voor onderzoek. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder vier ambulances en een traumahelikopter. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

De N348 blijft naar verwachting nog enkele uren dicht.

Door Redactie Hart van Nederland

