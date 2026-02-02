Brand in flatgebouw in Almelo: brandweer redt bewoners van balkon

In een flat in Almelo is maandagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Het vuur was korte tijd uitslaand en zorgde voor veel rook in en rond het gebouw. Twee mensen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht nadat zij rook hadden ingeademd. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer is bezig met nablussen.

De eerste melding kwam rond 06.20 uur binnen bij de brandweer die direct met meerdere wagens uitrukte. Rond 06.40 uur meldt de hulpdienst dat het vuur onder controle is. Volgens de hulpdiensten kon erger worden voorkomen doordat bewoners snel reageerden. De brand is inmiddels volledig uit.

Bewoners van balkon gehaald

Enkele bewoners, ook uit naastgelegen woningen, zijn door de brandweer van hun balkon gehaald. Dat gebeurde omdat de rook het trappenhuis onveilig maakte. De bewoners van de woning waar de brand ontstond, wisten op tijd buiten te komen.

Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken vanwege mogelijke rookinhalatie. Twee personen zijn daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Verder raakte niemand gewond bij de brand.

Bewoners van de uitgebrande woning en van die daaromheen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Wat de oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk.