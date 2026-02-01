Brand in Alblasserdam legt A15 stil, rook blijft hangen door mist

De A15 is zaterdagavond afgesloten bij Alblasserdam vanwege rook van een grote brand in een bedrijfspand. Dat meldt Rijkswaterstaat. De rook trekt over de snelweg en blijft door de mist lange tijd hangen, waardoor het verkeer niet veilig kan doorrijden.

De brand woedt in een pand aan de Van Hennaertweg. Volgens de veiligheidsregio zorgt de combinatie van rook en mist voor extra overlast in de omgeving. Daarom is besloten de snelweg in beide richtingen af te sluiten.

NL-Alert

Eerder op de avond kregen omwonenden al het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ook is een NL-Alert verstuurd. Daarin staat dat mensen de ventilatie moeten uitzetten en hulpdiensten de ruimte moeten geven, meldt de veiligheidsregio.

Door de afsluiting van de A15 wordt verkeer richting Rotterdam omgeleid via de N3 naar de A16. Automobilisten die richting Gorinchem rijden, worden bij Hendrik-Ido-Ambacht naar de A16 gestuurd. Hoe lang de weg dicht blijft, is nog niet bekend.