Gewonde bij grote woningbrand Rockanje, meerdere huizen vol rook

Brand

Vandaag, 23:30 - Update: 11 minuten geleden

Bij de grote woningbrand in Rockanje (Zuid-Holland) is één persoon gewond geraakt. Dat meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om de bewoner van het huis waar de brand uitbrak. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De brandweer gaf rond 23.40 uur het sein brand meester. De brand woedde in een woning aan de Groene Kruisstraat. Er bestond aanvankelijk angst dat de brand zou overslaan naar de drie naastgelegen woningen. Maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de brandweer dat heeft kunnen voorkomen.

Inwoners van de nabijgelegen woningen, die vanwege de brand werden ontruimd, kunnen vannacht nog niet terug naar huis, zegt de woordvoerder. De woningen staan nog vol rook en moeten eerst worden geventileerd. Maandag wordt duidelijk in hoeverre deze omringende woningen rook- of waterschade hebben opgelopen.

Door ANP

