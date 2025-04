Overblijfselen van hond gevonden na brand in 't Goy, één hond nog vermist

Een hond is overleden door een brand die woedde bij een woning en schuur in het Utrechtse 't Goy. Tijdens de brand was er al een vermoeden dat er nog twee honden in de schuur bevonden. Volgens Veiligheidsregio Utrecht is de tweede vermiste hond nog niet gevonden. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand begon rond 06.30 uur in een tot woning omgebouwde schuur. De brandweer schaalde op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning. De schuur ging geheel verloren. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

ANP / Hart van Nederland