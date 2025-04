Drie mensen naar ziekenhuis door brand in 't Goy, honden mogelijk nog binnen

In een schuur en een woning in het Utrechtse dorp 't Goy heeft maandagochtend een brand gewoed. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie en lichte brandwonden. Vermoedelijk zitten er nog twee honden in de schuur, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht aan Hart van Nederland.

De brand begon rond 06.30 uur in een tot woning omgebouwde schuur. De brandweer schaalde op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. De schuur is geheel verloren gegaan, meldt de brandweer later op de ochtend. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Huisdieren mogelijk in schuur

Inmiddels is de brand onder controle. De schuur wordt gesloopt om de laatste brandresten te kunnen afblussen. Ook wordt er gezocht naar honden die zich mogelijk nog in de schuur bevinden. De brandweer heeft die nog niet kunnen lokaliseren. De woning voor de schuur is volledig bespaard gebleven. Deze heeft alleen rookschade.

De bewoners van de omliggende woningen werden vanwege rookontwikkeling opgevangen in een sportkantine in de buurt.

ANP / Hart van Nederland