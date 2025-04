Woning Ugchelen verwoest door grote brand, één gewonde

In een woning met een rieten kap aan de Hoog Buurloseweg in Ugchelen (Gelderland) is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio.

De brand brak volgens een woordvoerder rond 03.10 uur uit. De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen, een waterwagen, een redvoertuig en ander materieel.

Gewonde

De bewoners wisten de woning op tijd te verlaten, meldt de veiligheidsregio. Om hoeveel mensen het ging, is nog niet bekend. Eén persoon raakte gewond, aldus de veiligheidsregio.

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat de brand mogelijk is aangestoken. De bewoners zouden volgens een correspondent ter plaatse een gemaskerde man hebben gezien die een gasfles bij de voordeur plaatste.

Bossen

Omdat de woning aan de rand van de Veluwse bossen ligt, hield de brandweer nauwlettend in de gaten of het vuur zou overslaan naar de omliggende natuur. Inmiddels heeft de brandweer het sein 'brand meester' gegeven. De woning moet als verloren worden beschouwd, aldus de veiligheidsregio.

Hart van Nederland/ANP