Bedroefde reacties op verwoeste opslagruimte Oosterblokker: 'Het doet pijn'

De grote brand bij de opslagruimte die vrijdagavond uitbrak in het Noord-Hollandse Oosterblokker heeft voor veel schade gezorgd. Omwonenden reageren bedroefd, en veel mensen die spullen hadden opgeslagen in de opslagruimte zijn ten einde raad. "Het doet pijn."

In een bedrijfsverzamelgebouw in de Noord-Hollandse plaats is vrijdagavond een zeer grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrij is gekomen. Er vielen geen gewonden, maar er is wel een hoop materiaal verloren gegaan. Iemand die spullen had opgeslagen in het pand, laat aan Hart van Nederland weten dat er veel materiële schade is.

"Dit was ons knutselhok, en mijn broertje had hier zijn Kever staan", aldus een omwonende. "De spullen hebben grote, emotionele waarde voor ons. Gelukkig is het alleen materiele schade, maar het doet wel pijn."

Oranjevereniging zwaar getroffen

Een andere getroffene laat aan Hart van Nederland weten dat ook de Oranjevereniging zwaar is getroffen. "We hebben hier de opslag van alle materialen voor de evenementen, waaronder de huttenbouw en het Sinterklaasfeest", aldus de man. "Het betekent veel voor de vereniging." Van de spullen is niets meer over.

De rook die bij de brand vrijkwam trok richting het dorp Wijdenes en ook over de provinciale weg. De veiligheidsregio verstuurde vanwege de rook een NL-Alert, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.