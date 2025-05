Opslagruimte in Oosterblokker gaat in vlammen op: 'Niet meer te redden'

De grote brand die vrijdagavond uitbrak in het Noord-Hollandse Oosterblokker is onder controle, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brand brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw met daarin opslagboxen.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stond het pand volledig in brand en was het "niet meer te redden". In het pand stonden volgens haar behoorlijk wat brandbare spullen.

Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Die trok richting het dorp Wijdenes en ook over de provinciale weg. De veiligheidsregio verstuurde vanwege de rook een NL-Alert, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.

Er zijn geen slachtoffers gemeld.

