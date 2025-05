Zeer grote brand in pand Oosterblokker, 'staan veel brandbare spullen in'

In een bedrijfsverzamelgebouw in het Noord-Hollandse Oosterblokker is vrijdagavond een zeer grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Bij de brand komt veel rook vrij. Er zijn geen gewonden.

In het gebouw zitten opslagboxen. Het pand staat volledig in brand en is "niet meer te redden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In het pand aan de Zuiderdracht staan volgens de woordvoerder behoorlijk wat brandbare spullen. "Dat kan ook wel zorgen voor wat knallen en extra vuur", zegt ze.

De veiligheidsregio heeft een NL-Alert verstuurd om mensen te waarschuwen uit de rook te blijven, en roept mensen in de omgeving ook op de ramen en deuren te sluiten. De rook trekt richting het dorp Wijdenes en ook over de provinciale weg.

ANP