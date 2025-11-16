Terug

NL-Alert in Hoofddorp en in Middelharnis vanwege branden met veel rook

Brand

Vandaag, 16:51 - Update: 12 minuten geleden

In Hoofddorp is zondagmiddag brand uitgebroken in een schoolgebouw, te zien in de video bovenaan. De brandweer waarschuwde omwonenden voor de rook die daarbij vrijkwam, via een NL-Alert. Later zondagmiddag ging ook een NL-Alert uit vanwege een brand in Middelharnis. 'Blijf weg van het incident', waarschuwt de Veilgheidsregio daar.

'De brand trekt veel kijkers en de hulpdiensten hebben daar last van', meldt de Veiligheidsregio over de brand in Middelharnis. 'Daarnaast is rook altijd schadelijk. Blijf dus weg van het gebied rondom de Westhavendijk en Oosthavendijk.'

Volgens Rijnmondveilig gaat het om een brand in een leegstaande zeilmakerij. Een deel van het pand is ingestort, meldt de veiligheidsregio. Ook wordt gewaarschuwd dat de overlast door rook nog enige tijd kan duren. Het pand is niet meer te redden, de hulpdiensten laten het gecontroleerd uitbranden.

NL-Alert Hoofddorp

De brand in Hoofddorp, eerder zondagmiddag, woedde in een gebouw aan de Van den Berghlaan in de Noord-Hollandse plaats. Het advies aan omwonenden was om ramen en deuren gesloten te houden. Inmiddels is de brand onder controle.

'Inmiddels is het afgegeven NL-Alert niet meer actief' meldt de Veiligheidsregio rond 17.00 uur op X over Hoofddorp. 'De school bevat asbesthoudend materiaal, echter is dit niet tijdens de brand verspreid in de omgeving. De Van den Berghlaan is nog enkele uren afgesloten voor verkeer.'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

