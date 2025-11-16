Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veel rook bij grote brand in bedrijfspand Barneveld, A30 afgesloten

Brand

Vandaag, 13:14 - Update: 35 minuten geleden

Link gekopieerd

De grote brand in een bedrijfspand in Barneveld langs de A30 is uit. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Doordat bij de brand veel rook vrijkwam, was de A30 plaatselijk gesloten. Inmiddels is de snelweg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.

Tussen Scherpenzeel en Barneveld was de A30 in beide richtingen dicht. Ook de afritten van de A1 naar de A30 bij Barneveld werden afgesloten. Inmiddels komt er vrijwel geen rook meer vrij, meldt de brandweerwoordvoerder. De brandweer is nog wel aan het nablussen.

De brand woedde in een pand van een bedrijf voor poedercoatings aan De Landweer, op een industrieterrein in Barneveld. Waardoor het vuur uitbrak, is nog onbekend. Niemand raakte gewond.

Het pand werd ontruimd. Hoeveel mensen werden geëvacueerd, weet de woordvoerder niet. Hoe groot de schade precies is, wordt volgens de zegsvrouw pas later duidelijk.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.