Veel rook bij grote brand in bedrijfspand Barneveld, A30 afgesloten

De grote brand in een bedrijfspand in Barneveld langs de A30 is uit. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Doordat bij de brand veel rook vrijkwam, was de A30 plaatselijk gesloten. Inmiddels is de snelweg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.

Tussen Scherpenzeel en Barneveld was de A30 in beide richtingen dicht. Ook de afritten van de A1 naar de A30 bij Barneveld werden afgesloten. Inmiddels komt er vrijwel geen rook meer vrij, meldt de brandweerwoordvoerder. De brandweer is nog wel aan het nablussen.

De brand woedde in een pand van een bedrijf voor poedercoatings aan De Landweer, op een industrieterrein in Barneveld. Waardoor het vuur uitbrak, is nog onbekend. Niemand raakte gewond.

Het pand werd ontruimd. Hoeveel mensen werden geëvacueerd, weet de woordvoerder niet. Hoe groot de schade precies is, wordt volgens de zegsvrouw pas later duidelijk.