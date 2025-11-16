Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

16 appartementen woonzorgcentrum Tilburg onbewoonbaar na brand

Brand

Vandaag, 16:34

Link gekopieerd

Zestien appartementen in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg zijn na de brand van zaterdag onbewoonbaar verklaard, meldt Omroep Brabant. De woningen hebben schade door rook of water, en geen elektriciteit meer. De rest van de bewoners kunnen zondagavond wel weer hun woning in.

Volgens de regionale omroep mogen bewoners van het Tilburgse woonzorgcentrum die niet meer thuis kunnen slapen, zondagavond wel wat spullen ophalen. Ze slapen zondagnacht weer in een hotel, als ze niet bij familie of vrienden terechtkunnen. Daarna moeten ze zelf tijdelijke woonruimte regelen. Dat kan via hun inboedelverzekering, schrijft De Leyhoeve volgens Omroep Brabant in een brief aan de bewoners.

De brand brak zaterdag uit, vermoedelijk in een meterkast van het gebouw. Meer dan tweehonderd bewoners moesten worden geëvacueerd. 

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.