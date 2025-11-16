16 appartementen woonzorgcentrum Tilburg onbewoonbaar na brand

Zestien appartementen in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg zijn na de brand van zaterdag onbewoonbaar verklaard, meldt Omroep Brabant. De woningen hebben schade door rook of water, en geen elektriciteit meer. De rest van de bewoners kunnen zondagavond wel weer hun woning in.

Volgens de regionale omroep mogen bewoners van het Tilburgse woonzorgcentrum die niet meer thuis kunnen slapen, zondagavond wel wat spullen ophalen. Ze slapen zondagnacht weer in een hotel, als ze niet bij familie of vrienden terechtkunnen. Daarna moeten ze zelf tijdelijke woonruimte regelen. Dat kan via hun inboedelverzekering, schrijft De Leyhoeve volgens Omroep Brabant in een brief aan de bewoners.

De brand brak zaterdag uit, vermoedelijk in een meterkast van het gebouw. Meer dan tweehonderd bewoners moesten worden geëvacueerd.