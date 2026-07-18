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Grote brand in flatgebouw in Amsterdam-West

Brand

Vandaag, 15:36

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In een woning in een flatgebouw aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam-West heeft zaterdagmiddag een grote brand gewoed. Het vuur ontstond door een nog onbekende oorzaak in de woning op de zevende etage, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Een aantal mensen is door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de woordvoerster hoefde niemand naar het ziekenhuis. Er zijn geen woningen ontruimd, wel kregen bewoners van de flat het advies om hun ramen en deuren dicht te houden.

De brand was na een klein uur onder controle en wordt nog nageblust. De flat wordt geventileerd.

Door ANP

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