Bewoners van Westereindflat moeten geduld hebben na brand: terugkeer nog niet mogelijk

Brand

Vandaag, 16:56 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

“Ik had geen telefoon, ik had niks, ik ben zo naar buiten gegaan,” vertelt een bewoner van de Westereindflat in Amsterdam-Slotermeer aan AT5. Gisteravond brak in de flat aan de Harry Koningsbergerstraat een grote brand uit, waarbij één bewoner om het leven kwam. Alle honderd woningen zijn inmiddels onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond rond 19.00 uur op de derde verdieping, met meerdere brandhaarden. Een tweede brand brak uit toen een andere bewoner een pan op het vuur liet staan terwijl hij of zij het pand verliet. Het noodtrappenhuis kwam snel vol rook te staan. “We zijn het trappenhuis afgelopen, maar halverwege zagen we enorm veel rook. Toen dachten we: we moeten maken dat we wegkomen,” vertelt dezelfde bewoner.

De brandweer sloeg meerdere ramen in om de rook te verdrijven. Vier bewoners moesten ter plekke door ambulancepersoneel worden nagekeken. Ook raakte één brandweerman gewond en hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ontruimde flatgebouw in Amsterdam - beeld: Mizzle Media

Het ontruimde flatgebouw in Amsterdam - beeld: Mizzle Media

De geëvacueerde bewoners werden opgevangen bij een nabijgelegen voetbalclub. Sommigen konden voor de nacht terecht bij familie of vrienden, voor anderen werden hotelkamers geregeld. Vanmorgen kregen bewoners in een opvangcontainer van Salvage, de stichting die zorgt voor eerste hulp en opvang na brand, te horen dat ze vandaag nog niet hun woning in mogen vanwege alle schade en gevaar.

Alle woningen in flat Amsterdam onbewoonbaar na dodelijke brand

Alle woningen in flat Amsterdam onbewoonbaar na dodelijke brand

Onderzoek loopt

Op zijn vroegst mogen de bewoners morgenochtend even hun woning in om persoonlijke spullen op te halen. Dat levert voor sommigen problemen op. “Morgen om 11.00 uur vlieg ik naar m’n vriendin in Madrid, dus ik hoop dat ik mijn bagage mag ophalen,” zegt een bewoner tegen AT5.

Ook vannacht worden er opnieuw hotels geregeld voor bewoners die nergens anders terechtkunnen. De identiteit van de overleden bewoner is nog niet bekend. De brandweerman die tijdens het blussen gewond raakte, maakt het naar omstandigheden goed. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand.

Alle woningen in flat Amsterdam onbewoonbaar na dodelijke brand
