Opgeschaald naar zeer grote brand in Amsterdam: 100 woningen ontruimd

Brand

Vandaag, 20:52

In een appartementencomplex aan de Harry Koningsbergerstraat in Amsterdam Nieuw-West is maandagvond brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en GRIP-1, vooral vanwege de vele woningen die ontruimd moesten worden. Bewoners van honderd appartementen in het gebouw zijn geëvacueerd.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Negentig mensen worden opgevangen bij een voetbalvereniging in de buurt. Een correspondent zag hoe bewoners met een ladderwagen van hun balkon worden gehaald.

Rond 19.00 uur kreeg de brandweer de melding binnen. Het vuur is ontstaan in een woning op de derde verdieping en er zouden meerdere brandhaarden zijn.

De brand geeft veel rook. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

