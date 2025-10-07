Terug

Alle woningen in flat Amsterdam onbewoonbaar na dodelijke brand

Brand

Vandaag, 06:23

Alle woningen die maandagavond werden ontruimd vanwege een fatale brand in Amsterdam Nieuw-West zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. Volgens de veiligheidsregio is er sprake van forse rook-, roet- en waterschade. Ook zijn veel ramen ingeslagen om de rook te verdrijven, wat de situatie in het pand extra gevaarlijk maakt.

Bij de brand aan de Harry Koningsbergerstraat kwam één persoon om het leven. Over wie het slachtoffer is, heeft de politie nog geen informatie gedeeld. De brandweer ontruimde alle woningen in het complex, in totaal zo’n honderd woningen. Bewoners die niet terechtkunnen bij familie of vrienden, worden tijdelijk opgevangen in een hotel.

Huisdieren

De hulpdiensten hebben de laatste huisdieren uit het gebouw gehaald. Het pand is inmiddels volledig afgesloten en wordt bewaakt. Een brandweerman raakte tijdens het blussen gewond, maar maakt het naar omstandigheden goed.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand, die ontstond op de derde verdieping.

