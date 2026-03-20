Grote brand in Amsterdam: enorme rookwolk boven stad te zien

Brand

Vandaag, 15:55 - Update: 3 minuten geleden

In Amsterdam woedt vrijdagmiddag een grote brand bij een opslaglocatie voor elektrische scooters. De brandt vindt plaats aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam-Westpoort, waarbij veel rook vrijkomt. De rookwolk is van grote afstand te zien.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio raakte niemand gewond en is de schade vooral materieel. De omgeving is ontruimd. Op beelden zijn grote rookpluimen te zien die zich in de wijde omgeving verspreiden.

Inmiddels is er opgeschaald naar 'zeer grote brand', wat betekent dat er meer brandweerwagens worden opgeroepen. Door de brand is een NL-Alert verstuurd waarbij het advies wordt gegevens ramen en deuren gesloten te houden, en ventilatie uit te schakelen.

De oorzaak van de brand is onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

