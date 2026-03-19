Bizar: automobilist steekt eigen auto in de brand na verkeersruzie

Brand

Vandaag, 16:09

Een vreemde situatie in Geldermalsen donderdagmiddag: daar zou een automobilist zijn eigen auto met benzine hebben overgoten en in brand hebben gestoken. Het gebeurde volgens de politie na een verkeersruzie.

Bij een 'verkeersconflict' raakte een auto beschadigd, zegt de politie. Een van de bestuurders reed vervolgens door en zette zijn voertuig verderop stil, op een parkeerplaats aan de Kostverlorenkade. Volgens een correspondent ter plaatse goot de man daar brandbare vloeistof uit drie kleine jerrycans over de auto en zou hij het voertuig zelf in brand hebben gestoken.

Aanhouding

De auto brandde volledig uit en daarbij raakten ook andere voertuigen beschadigd. De verdachte ging ervandoor en werd later aangehouden op de Herman Kuijkstraat.

