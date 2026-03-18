Kat overleden bij brand in woning Hoogvliet, andere kat gered

Brand

Vandaag, 17:21

Bij een brand in een woning aan het Roesalkapad in Hoogvliet is woensdagmiddag een kat overleden. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een tweede kat werd buiten gevonden en is ongedeerd.

De brand woedde aan de achterkant van de woning en was uitslaand. Het vuur zorgde voor veel rook. Omwonenden kregen daarom het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de huizen ernaast. Daarna controleerden zij het dak en de naastgelegen woningen. Ook werden deze woningen gelucht. Rond 16.10 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Door Redactie Hart van Nederland

