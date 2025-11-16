Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opvang geregeld tot en met maandag voor evacués woonzorgcentrum Tilburg

Brand

Vandaag, 10:37

Link gekopieerd

Voor de mensen die na de brand in woonzorgcomplex De Leyhoeve in Tilburg zaterdag hun woning niet meer in konden, is opvang geregeld tot en met maandag. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg zondag weten.

De brand brak zaterdag uit, vermoedelijk in een meterkast van het gebouw. Meer dan tweehonderd bewoners moesten worden geëvacueerd. Zij werden tijdelijk opgevangen in het naastgelegen Van der Valk Hotel. Twee mensen raakten zwaar gewond, twee anderen liepen lichte verwondingen op.

Deel bewoners terug

Na het blussen bleek dat een deel van de bewoners terug kon keren naar hun appartement. Voor een andere groep is dat nog niet mogelijk. Hoeveel mensen elders moesten overnachten, is niet duidelijk. Volgens de woordvoerder konden sommigen terecht bij familie of vrienden, anderen zijn door de gemeente ondergebracht in een hotel.

Zorgbehoevende bewoners zijn opgevangen door De Leyhoeve zelf of bij een andere zorginstelling. "In ieder geval tot en met maandag kunnen zij daar blijven," aldus de woordvoerder.

Door ANP

Lees ook

Drie zwaargewonden door brand woonzorgcentrum Tilburg, ME helpt bij evacuatie
Drie zwaargewonden door brand woonzorgcentrum Tilburg, ME helpt bij evacuatie
Honderden mensen geëvacueerd bij zeer grote brand in woonzorgcentrum Tilburg
Honderden mensen geëvacueerd bij zeer grote brand in woonzorgcentrum Tilburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.