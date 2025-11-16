Opvang geregeld tot en met maandag voor evacués woonzorgcentrum Tilburg

Voor de mensen die na de brand in woonzorgcomplex De Leyhoeve in Tilburg zaterdag hun woning niet meer in konden, is opvang geregeld tot en met maandag. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg zondag weten.

De brand brak zaterdag uit, vermoedelijk in een meterkast van het gebouw. Meer dan tweehonderd bewoners moesten worden geëvacueerd. Zij werden tijdelijk opgevangen in het naastgelegen Van der Valk Hotel. Twee mensen raakten zwaar gewond, twee anderen liepen lichte verwondingen op.

Deel bewoners terug

Na het blussen bleek dat een deel van de bewoners terug kon keren naar hun appartement. Voor een andere groep is dat nog niet mogelijk. Hoeveel mensen elders moesten overnachten, is niet duidelijk. Volgens de woordvoerder konden sommigen terecht bij familie of vrienden, anderen zijn door de gemeente ondergebracht in een hotel.

Zorgbehoevende bewoners zijn opgevangen door De Leyhoeve zelf of bij een andere zorginstelling. "In ieder geval tot en met maandag kunnen zij daar blijven," aldus de woordvoerder.