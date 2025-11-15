Terug

Drie zwaargewonden door band woonzorgcentrum Tilburg, ME helpt bij evacuatie

Brand

Vandaag, 18:54 - Update: 32 minuten geleden

Door een brand in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg zijn zaterdag vier mensen gewond geraakt. Drie daarvan raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.

De brand ontstond iets over 18.00 uur op de tweede verdieping van het grote woonzorgcomplex aan de Dokter Bloemenlaan. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat aan Hart van Nederland weten dat de brand mogelijk ontstaan is in de meterkast. "De precieze oorzaak wordt nog onderzocht", aldus de woordvoerder.

Evacuatie

Zo'n tweehonderd bewoners worden uit voorzorg geëvacueerd. Een deel van hen is zelfstandig naar buiten gegaan, anderen worden door hulpdiensten geholpen. De bewoners worden opgevangen in het Van der Valk-hotel tegenover het complex.

Ook de Mobiele Eenheid is ingezet om te helpen bij de evacuatie. De eenheid was toevallig in de buurt vanwege een voetbalwedstrijd.

Brand onder controle

De brand is inmiddels onder controle. De brandweer inspecteert het complex en verricht metingen, meldde de veiligheidsregio rond 19.00 uur. "Er wordt nu kamer voor kamer gecontroleerd of er nog mensen binnen zijn en hoe het met de hoeveelheid rook zit", aldus de veiligheidsregio.

Rond 18.30 uur was het vuur al flink minder, en ook de rookontwikkeling nam af. Door de hitte is wel een waterleiding gesprongen, waardoor er nu sprake is van een waterlekkage in het gebouw.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

