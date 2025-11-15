Terug

Honderden mensen geëvacueerd bij zeer grote brand in woonzorgcentrum Tilburg

Brand

Vandaag, 18:08 - Update: 2 minuten geleden

In het zuidoosten van Tilburg is zaterdagmiddag brand uitgebroken in woonzorgcentrum De Leyhoeve. De veiligheidsregio meldt dat het gebouw wordt ontruimd en dat mogelijk honderden bewoners in veiligheid worden gebracht.

Een woordvoerster laat weten dat het om een groot complex aan de Dokter Bloemenlaan gaat en dat het precieze aantal mensen nog niet bekend is. Of er gewonden zijn gevallen, is eveneens nog onduidelijk. De brandweer heeft uit voorzorg groot opgeschaald.

Rookontwikkeling en oproep aan omwonenden

De brand woedt op de tweede verdieping van het complex. De veiligheidsregio roept mensen in de omgeving op om uit de rook te blijven. "Sluit in de omgeving ramen en deuren en zet de ventilatie in je huis uit", waarschuwt de veiligheidsregio.

De ontruiming verloopt volgens de woordvoerster voorspoedig.

Door ANP

