Dode na brand op woonboot in Tilburg was 42-jarige inwoonster

De persoon die dinsdag na een brand op een woonboot in Tilburg dood is aangetroffen, was een 42-jarige vrouw uit die Brabantse plaats. Dat meldt de politie.

De boot lag aan de Goirkekanaaldijk. De brand woedde in de nacht van maandag op dinsdag. Naast de vrouw was er ook een man aan boord. Hij wist zichzelf te redden door van de boot te springen.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en vraagt mensen om informatie.

Hart van Nederland/ANP