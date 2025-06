Dode bij brand op boot in Tilburg, ander weet net op tijd in water te springen

Door een brand op een woonboot aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Iemand anders die aanwezig was op de boot raakte niet gewond. De persoon wist zichzelf te redden door van de boot te springen.

De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. De omgeving is afgezet. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer doet de politie pas mededelingen wanneer eventuele nabestaanden zijn ingelicht.

ANP