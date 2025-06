Man gespietst op hekwerk in Groningen: 'Pin boorde in zijn lichaam'

Een man is zondagochtend ernstig gewond geraakt doordat hij kwam vast te zitten op een scherp hekwerk in Groningen. De hulpdiensten hebben hem uit zijn benarde positie moeten bevrijden.

Het ongeluk gebeurde bij de voormalige drafbaan in het Stadspark, waar dit weekend het festival Zomervolk wordt gehouden. De man wilde waarschijnlijk over het hek klimmen, waarbij hij is uitgegleden. Een van de forse pinnen doorboorde zijn lichaam, meldt een verslaggever ter plaatse.

Met hulp van de brandweer, ambulance, politie en een traumateam kon hij worden bevrijd. Het slachtoffer is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.