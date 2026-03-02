Volg Hart van Nederland
Grote brand uitgebroken in flatgebouw Bergen op Zoom, pand ontruimd

Vandaag, 10:23

Er woedt een grote brand in een flat in de Brabantse stad Bergen op Zoom. Dat meldt de veiligheidsregio maandag op X. De brand is uitgebroken aan de Heiningen, waar meerdere hulpdiensten ter plaatse zijn. De eerste melding van de brand kwam rond 9.30 uur binnen bij de brandweer.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder een hoogwerker. Ook zijn er meerdere tankautospuiten aanwezig. Naast de brandweerinzet is ook een traumahelikopter opgeroepen. De brand is volgens de veiligheidsregio nog niet onder controle en het gebouw wordt ontruimd. Hoeveel mensen er binnen zijn, is niet bekend.

De veiligheidsregio waarschuwt mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

