Bizar: man stapt minuut later uit brandende auto in Druten

Brand

Vandaag, 21:59 - Update: 57 minuten geleden

In Druten (Gelderland) woedde in de nacht van woensdag op donderdag brand in een auto op een parkeerplaats aan de Veerdam. De brandweer rukte uit en bluste het voertuig. Pas nadat de auto al ruim een minuut brandde, stapte er nietsvermoedend een man uit de auto. Omstanders filmden het opmerkelijke incident.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevestigt het incident aan Hart van Nederland en vermoedt dat de man in de auto verbleef. Hij zou wakker zijn geworden doordat aan de onderkant van het voertuig brand was uitgebroken. Ook leek de man mogelijk onder invloed, aldus de woordvoerder. Op de beelden is te zien dat hij vanuit de auto het water in stapte met een blikje in zijn hand.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand en de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

